Путин потребовал повышать доходы людей в Поморье

Уровень доходов населения Архангельской области необходимо поднять, заявил президент России. Владимир Путин подчеркнул: это необходимо, чтобы остановить отток жителей из Поморья.

Как отметил глава государства во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, надо кардинально поменять ситуацию, сделать все, чтобы в регионе людям жилось комфортно. Эти северные области - древние русские земли, напомнил Путин.

Президент признал, что ситуация в регионе меняется к лучшему. По данным Путина, уровень занятости в регионе вырос в два раза. По словам российского лидера, это очень хороший показатель, предпосылка к тому, что уровень доходов будет постепенно подниматься, передает ТАСС.