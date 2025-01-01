Минфин объяснил увеличение дефицита российского бюджета

Федеральный бюджет России в январе-феврале 2025 года, по предварительным данным, исполнен с дефицитом в размере 2,701 триллиона рублей (1,3% ВВП). При этом закон о бюджете предусматривает величину дефицита в 2025 году на уровне 1,173 триллиона рублей (0,5% ВВП)

В Министерстве финансов России пояснили, что увеличение показателя сопряжено с опережающим финансированием бюджетных расходов в январе — оперативным заключением контрактов и авансированием по отдельным контрактуемым расходам.

Однако ведомство заверило, что это не окажет влияния на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что нет никаких рисков расшатывания российской экономики в свете увеличения расходов федерального бюджета на военные и оборонные нужды. Проект трехлетнего бюджета России — тщательно сбалансированный и выверенный.

Российские власти продолжают реализацию социальных обязательств. В частности, запланирована индексация социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля. В совокупности на повышение выплат могут рассчитывать почти 4,2 миллиона россиян, из бюджета на эти цели выделено 85 миллиардов рублей.