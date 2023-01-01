Один памятник на двоих: певица Натали показала могилу мужа

В 2023 году певица Натали пережила страшную семейную трагедию. Ее супруг, продюсер Александр Рудин, наложил на себя руки из-за психических отклонений. Все это время артистка старается жить: она занимается карьерой и воспитанием троих сыновей. Однако сегодня, 11 марта, особенный день. Ее любимый муж справил бы 55-летие.

В честь такого события Натали опубликовала в своем официальном телеграм-канале фото могилы мужа и написала трогательный текст. Интересно, что надгробный памятник сделан на двоих: на левой части нанесено имя мужа певицы, а вторая часть камня пока совершенно чиста.

"Та, прежняя, я умерла вместе с ним! В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение)) Сегодня я - какая-то другая женщина, с необъятной благодарностью и теплейшей памятью в сердце, что в моей жизни была такая животворящая история любви!…и смерти! Стоило неимоверных сил научить свой мозг понимать, что ОН теперь в другой плотности, в другом измерении... А здесь… и сейчас…, в этой жизни я научилась "читать" и чувствовать ЕГО в детях, в помощи и подсказках в делах, в знаках при знакомстве с новыми людьми… Много удивительных предсказаний от него и предостережений для меня,в которые пока невозможно... Принимаю, "слышу", изучаю себя новую , с новыми энергиями… С Днем Рождения, Саша! Благословляю твой день рождения!" - написала Натали.

Напомним, в недавнем интервью артистка рассказала, что проблемы с головой начались у Александра Рудина после ковида. Сначала он страдал от депрессии и панических атак, затем от галлюцинаций. Ему мерещились голоса, какие-то страшные картинки вроде выкапывания могил. За два года врачи перебрали шесть вариантов лечения, и ни один не дал результата. Свои последние дни жизни муж певицы все чаще пребывал где-то в видениях. Сама Натали заявила, что это был ад при жизни, но она так его любила, что готова была преодолеть все невзгоды.