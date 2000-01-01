Появились кадры извержения вулкана Фуэго

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго. Он один из самых активных в Центральной Америке, в зоне бедствия могут оказаться свыше 30 тысяч местных жителей. Из пригородов эвакуируют людей. Полиция и армия переведены в режим повышенной готовности.

Зрелище хоть и жуткое, но и правда эффектное. Столп дыма виден за десятки километров от очага. Фуэго, хоть и переводится с испанского как "огонь", народу явил пока только пепел. Но всё равно изрядно всех напугал.

Проснулся самый активный вулкан Центральной Америки аж в воскресенье. Пробудился, как водится, громко и неожиданно. В зоне риска оказались около 30 тысяч человек. Жители сразу нескольких населённых пунктов эвакуированы. Дороги перекрыты. Госучреждения и школы ушли на вынужденные каникулы. Наибольшую опасность представляют так называемые лахары - это грязевые потоки воды, пемзы и горных пород. Они способны похоронить под собой целые города.

Отдельная проблема - это пепел. Небо заволокли искусственные тучи. Авиаперевозчиков из-за плохой видимости призвали быть осторожнее, а лучше и вовсе на время отменить рейсы. Впрочем, насколько - неизвестно. Характер у Фуэго довольно нестабильный. Местные жители прекрасно помнят жуткое извержение 2018-го, когда потоки лавы сметали буквально все со своего пути - тогда погибли 2000 человек.

На данный момент потоки раскалённой лавы, которые вырываются из кратера, сейсмологи характеризуют как "умеренные". Впрочем, говорить о том, что вулкан затих, пока рано. Опасность нового извержения остаётся довольно высокой.