Киевский режим хочет заручиться гарантиями Соединенных Штатов относительно использования ядерного оружия против России. Об этом рассказал во вторник, 11 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам дипломата, предводитель киевского режима Владимир Зеленский "во всеуслышание говорит о нежелании заключать перемирие" с российской стороной.

В частности, рассказал Лавров, Зеленский "публично заявляет, что он не хочет перемирия, пока американцы не дадут ему гарантий, что они разбомбят Россию ядерным оружием — он примерно так вопрос ставит" (цитата по "Ленте.ру").

В феврале советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признавался, что киевский режим хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, поскольку "нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война".

При этом в Соединенных Штатах скептически оценивали заявления из Киева, в том числе о ядерном оружии. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что требование главы киевского режима предоставить Украине ядерное оружие несерьезно, нереалистично и не поможет разрешить конфликт с Россией.