Мачеха объяснила, почему на свадьбу Ариадны Волочковой не придут отец и родители жениха

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж. Торжество намечено на конец апреля, роскошный праздник в Петербурге организует сама балерина. Вот только родители жениха и папа невесты уже отказались участвовать в этом мероприятии.

Анастасия Волочкова призналась, что с семьей Никиты Григоряна, жениха дочери, она вообще даже не знакома. "Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива", — заявила артистка в одном из интервью.

Так как балерина не стала объяснять отказ семьи жениха ехать на свадьбу в Петербург, журналисты обратились за разъяснениями к мачехе Ариадны, телеведущей Елене Николаевой. Оказалось, что Волочкова немного слукавила, говоря о торжестве. По словам Николаевой, в Санкт-Петербурге молодожены обвенчаются, а основной праздник пройдет в Москве.

"Мы все будем именно на свадьбе. Она пройдет в Москве. В Санкт-Петербурге будет венчание, и ребята хотели провести его тихо", — поделилась жена Игоря Вдовина в беседе с kp.ru.