Глава МИД России оценил действия ОБСЕ в пользу Вооруженных сил Украины. Сергей Лавров подчеркнул, что миссия грубо нарушила свои полномочия, тайно передавая данные о расположении бойцов ЛНР и ДНР киевскому режиму.

Лавров высказался о деятельности ОБСЕ во время совместной пресс-конференции с посетившим Москву генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу. Глава МИД России отметил, что предшественники нынешнего генсека заставили сотрудников миссии работать нетранспарентно. Они помогали одной из противоборствующих сторон, грубо нарушая свой мандат.

Лавров подчеркнул, что российское дипломатическое ведомство предоставило конкретные факты нарушений со стороны миссии ОБСЕ. А ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели из работавшей на Донбассе миссии ОБСЕ передавали ВСУ секретные данные, сообщает ТАСС.