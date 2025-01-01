Беспилотник атаковал нефтебазу в Серпухове

Один из множества дронов, атаковавших утром 11 марта Московскую область, упал на нефтебазу в Серпухове. Обошлось без серьезных повреждений, сообщил в Telegram временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко.

Шимко напомнил, что Московская область подверглась массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В 09:29 один из дронов упал на территории Серпухова, на нефтебазу на Борисовском шоссе. Пожар быстро ликвидировали. По данным чиновника, серьезных повреждений не зафиксировано, пострадавших нет.

В ночь на 11 марта над российскими регионами сбили 337 украинских беспилотников, из них 91 - над Московской областью. По данным Минобороны, атака стала самой крупной в 2025 году. Как сообщили в Минздраве России, в результате атаки в Московской области пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Трое взрослых погибли.