Политолог Безпалько: Украина расстанется с рядом территорий - это уже не обсуждается

Что хотел показать киевский режим, устроив атаку беспилотников прямо перед встречей в Джидде? Будут ли США наращивать давление на Украину? Какие рычаги воздействия есть у Вашингтона?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"США наращивают давление на Украину, но при этом не могу полностью игнорировать мнение украинских политиков. Симптоматично, что Зеленский членом украинской делегации не считается. Кроме того, Такер Карлсон недавно заявил, что "Америка проиграла войну России". Также несколько политиков заявили о том, что Украине придется расстаться с рядом территорий. Это условие вообще не обсуждается", - отметил эксперт.

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