Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО.

Ефрейтор Денис Прокофьев, доставляя боеприпасы на передовую, попал под массированный артобстрел, его автомобиль был поврежден. Рискуя собой под огнем противника, Денис отремонтировал машину и своевременно подвез снаряды наступающим российским подразделениям.

Рядовой Виталий Харапонов сорвал попытку ВСУ перебросить подкрепление для контратаки. Получив от разведки координаты скопления сил и техники неприятеля, Виталий навел артиллерийское орудие и точным ударом уничтожил большую часть вражеских резервов.