Минувшей ночью российские Вооруженные силы продолжили нанесение высокоточных ударов по тылам ВСУ. По некоторым данным, взрывы звучали в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске. В красной зоне сейчас - Винницкая, Полтавская, Хмельницкая и еще пять областей.

В ходе спецоперации наши подразделения продолжают двигаться вперед. Накануне освобожден поселок Горького в ДНР. За сутки боевики потеряли более двух тысяч человек, большое количество техники, в том числе натовского производства.

В Донецкой народной республике ивановские и костромские десантники заняли крупные опорные пункты неонацистов в промзоне Часова Яра. В ходе упорных и продолжительных боев штурмовые подразделения при поддержке артиллерии, ударных беспилотников и бронегруппы зачистили территорию. Уничтожены огневые точки противника, отделение пехоты и гексакоптер "Баба-Яга", который пытался атаковать наших военных. Поставленная задача была выполнена оперативно благодаря слаженности и профессионализму десантников.

На александро-калиновском направлении расчет пушки М-46 группировки "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт киевских боевиков. Получив от разведки координаты целей, артиллеристы с зарытых огневых позиций нанесли удар по противнику 130-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Все вражеские объекты поражены с расстояния в 15 километров. Это подтвердили расчеты наших птичек.