Киевский режим снова предпринял попытки совершения террористических актов в России с применением беспилотных летательных аппаратов, однако они были сорваны. Об этом в среду, 12 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат.

Из них 12 БПЛА ликвидированы над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря, два дрона сбиты над Курской областью, по одному аппарату уничтожено над Калужской областью и Крымом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что атаки беспилотников ВСУ демонстрируют явное различие между российскими военными и украинскими: наши бойцы наносят удары только по военным объектам, тогда как украинские националисты бьют по жилым домам с мирным населением.

Министерство иностранных дел России заявило, что обстрелы российских населенных пунктов, безжалостные убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме неонацистского режима Владимира Зеленского.