Венгрия расценивает атаку ВСУ на "Дружбу" как нападение на суверенитет

Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки ВСУ на трубопровод "Дружба". Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает это как нападение на суверенитет.

Сийярто обсудил произошедшее в телефонном разговоре с вице-премьером России Александром Новаком. По его словам, украинским дроном повреждена одна из измерительных станций трубопровода.

Новак заверил венгерского министра, что ремонтные работы уже ведутся, и если не произойдет ничего экстраординарного, то транзит в направлении Венгрии может возобновиться до конца сегодняшнего дня, 11 марта.

Сийярто осудил действия Украины. Он подчеркнул, что Венгрия считает неприемлемыми нападения ВСУ на нефтепровод "Дружба", а также любую другую инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей из России в Европу, пишет ТАСС.