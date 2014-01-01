Белый дом не поддерживает требования Украины вернуться к границам 2014 или 2022 годов. Американские чиновники в частном порядке заявляют, что и слышать не хотят о каких-либо просьбах Киева по этому вопросу, передает британский телеканал Sky News.

В саудовской Джидде сегодня проходят переговоры американской и украинской делегаций. Накануне встречи госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул: для Вашингтона очевидно, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года.

О возможности Украины вернуть утраченные территории неоднократно высказывался и президент США Дональд Трамп также не раз высказывался по поводу. Он признавал, что возвращение к границам 2014-го маловероятно. А в Кремле тем временем напоминали: территории, вошедшие в состав России, записаны в конституции и стали неотъемлемой частью страны.