Глава Архангельской области доложил Путину о ситуации в регионе

Социально-экономическое развитие Архангельской области Владимир Путин обсудил сегодня с главой региона Александром Цыбульским. Встреча прошла в Кремле.

Прежде всего, губернатор доложил президенту о работе по поддержке участников СВО и членов их семей. Для этого в регионе создан специализированный центр "Вместе мы сильнее".

Одна из задач, которая успешно решается в Архангельской области, импортозамещение - и, прежде всего, в судостроении и судоремонте. За счет строительства новых кораблей за пять лет полностью переоснащен рыболовный флот.

Впервые за 30 лет размещен заказ на четыре пассажирских судна усиленного ледового класса. На 30 процентов выросли морские перевозки по Северному морскому пути, в том числе в кооперации с китайскими партнерами. Александр Цыбульский также выразил готовность баллотироваться на новый губернаторский срок.