Сальмонеллез выявлен у воспитанников детсада в Екатеринбурге

Роспотребнадзор приостановил работу одного из детских садов в Екатеринбурге. Как сообщили в региональном управлении ведомства, с 3 по 10 марта 16 воспитанников из разных групп учреждения заболели сальмонеллезом. Это установлено лабораторными исследованиями.

Эксперты Роспотребнадзора выяснили, что в пищеблоке детсада нарушались требования к хранению пищи, отсутствовал лабораторный контроль качества воды и еды. Неудовлетворительные результаты показатели пробы готовой продукции и смывов с поверхностей оборудования.

В ведомстве сообщили, что сотрудников, в анализах которых обнаружили возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы. Вероятным источником заражения детей могло стать куриное яйцо, а к возникновению инфекции привело несоблюдение санитарных норм. Все помещения учреждения продезинфицированы.