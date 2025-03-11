В Италии туристам предложили отдохнуть три дня за 1 евро, но есть нюанс

Власти деревни Сикулиана на юге острова Сицилия придумали, как привлечь туристов. Они устроили розыгрыш, победители которого смогут отдохнуть всего на 1 евро.

Мэр Джузеппе Замбито считает, что акция поможет рассказать туристам о существовании очень привлекательного места вдали от популярных маршрутов. Путешественники смогут не только отдохнуть в Сикулиане, но и исследовать южную часть итальянского острова.

Но есть один нюанс. Отдохнуть за 1 евро смогут лишь 10 пар, которые пройдут отбор. Участвовать могут не только влюбленные или семьи, но и родственники, друзья.

Для участия в конкурсе туристам необходимо записать видеоролик и рассказать, почему они хотят побывать на юге Сицилии, чем планируют там заниматься, что попробуют узнать о местной истории и культуре, пишет "МК".