Украинские беспилотники атаковали шесть российских населенных пунктов

Шесть населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области стали целями очередной атаки украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

По данным главы региона, в селе Доброе Шебекинского округа в результате атаки беспилотника повреждено оборудование на территории коммерческого предприятия. FPV-дроны ударили по легковому автомобилю в поселке Шамино и по частному домовладению в селе Нижнее Березово-Второе.

В селе Глотово Грайворонского округа в результате детонации дрона загорелся чердак в частном домовладении. Пожар ликвидирован. В Валуйском округе ударом FPV-дрона поврежден автомобиль и три частных домовладения. В селе Шелаево беспилотник сдетонировал о землю - в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы.