Голикова назвала недопустимый вопрос женщинам от работодателей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти все кадровые службы предприятий при приеме на работу задают женщинам вопрос, который совершенно неуместен. Более того, тем самым они мешают правительству влиять на "просемейные установки".

Работодатели пытаются узнать у потенциальных сотрудниц их планы по рождению детей. "Это недопустимая ситуация", — заявила Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что большинство женщин в России хотят совмещать материнство с работой. "67% женщин, имеющих детей от 0 до 6 лет, совмещают материнство с работой, продолжают работать", — отметила Матвиенко.

Напомним, что в феврале текущего года в Госдуму был внесен законопроект о декрете. Документ предусматривает возможность выхода женщин в декретный отпуск на любом сроке беременности. Предполагается, что это поможет сохранить ребенка при сложной беременности, пишет ТАСС.