Москвичам назвали дату возвращения апрельского тепла

Похолодание в столичном регионе будет недолгим. Оно начнется 15 марта, при этом температура воздуха не опустится ниже климатической нормы, даже будет ее немного превышать. А уже на следующей неделе в Москву вернется апрельское тепло, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что сейчас в столице температура на 10 градусов выше нормы. А начиная с субботы станет прохладнее – всего на 2–2,5 градуса выше нормы. Но типичные для марта температуры не продержатся дольше пяти дней, уверен метеоролог.

Апрельское тепло вернется в Москву после следующего четверга, заявил Шувалов "Москве 24". Уже 20 марта воздух прогреется до плюс 7-9 градусов, затем температура будет держаться на уровне плюс 10- плюс 12 градусов.