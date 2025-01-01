Продолжается прием работ на конкурс детского рисунка "Мир будущего глазами ребенка"

До 31 марта 2025 года Фонд Андрея Первозванного совместно с Китайским фондом Сун Цинлин проводит прием работ на конкурс детского рисунка "Мир будущего глазами ребенка".

Конкурс проводится для развития диалога на молодежном уровне между Китаем и Россией, углубления и расширения двусторонних культурных связей, придания импульса для дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

К участию приглашаются дети от 6 до 17 лет. Победители конкурса награждаются поездкой в Китай. Все участники финалисты конкурса получат именные сертификаты и дипломы от организаторов конкурса на электронную почту. Подробная информация доступна на сайте.