Возросло число жертв удара ВСУ по ТЦ в Курской области

Возросло число погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в слободе Белой в Курской области. По последним данным, жертвами стали пять человек. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, еще один погибший - мужчина 1999 года рождения.

Хинштейн подчеркнул, что со стороны власти будет оказана вся необходимая поддержка семьям. Не останутся без внимания и раненые в торговом центре. Все они находятся в областной клинической больнице, врачи делают все возможное, чтобы скорее поставить их на ноги.

ВСУ вечером 10 марта нанесли удар по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Курской области. В это время люди шли за покупками после работы. Предварительно сообщалось, что в результате атаки четыре человека погибли и девять получили ранения различной степени тяжести, в их числе - четверо подростков. Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.