Стало известно, сколько Седокова просит за интервью о Тимме

Анна Седокова тяжело переживает смерть бывшего мужа. Около месяца она провела в клинике, где восстанавливалась после нервного срыва.

Сейчас певица постепенно возвращается к обычной жизни, они приняла участие в шоу, дала первый после трагедии концерт и записала новую песню. Анна говорит, что ей очень тяжело просто жить, выходить из своей квартиры, ведь она боится людей.

При этом появились слухи, что Седокова предложила дать интервью одному из топ-журналистов. За откровения звезда запросила огромный гонорар. Якобы с певицей уже связалась Андрей Малахов и Дмитрий Борисов, но оба были вынуждены отказаться от интервью, ведь Анна хочет получить за него 10 миллионов рублей.

Напомним, Янис Тимма скончался 17 декабря. Баскетболист свел счеты с жизнью в ночь, когда его бывшая жена отмечала день рождения. Семья Тиммы во многом винит Седокову, ведь в день трагедии Янис звонил Анне, но она не брала трубку, пишет 7Дней.