Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию. ЕС прилагает все силы, чтобы помещать диалогу США и России по Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат объяснил, почему у Москвы нет диалога с Брюсселем. По словам Небензи, в Евросоюзе почти не осталось адекватных собеседников.

Переговоры делегаций США и Украины по урегулированию конфликта проходят 11 марта в саудовской Джидде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах переговоров. Представитель Кремля отметил, что такой шаг со стороны Вашингтона является нормальной практикой, передает РИА Новости.