Мишустин обсудил работу "ВЭБ.РФ"

Сегодня на профильной стратегической сессии, которую провёл глава кабмина Михаил Мишустин, обсудили развитие группы "ВЭБ.РФ" до 2030 года.

В её структуру, помимо самой корпорации, входят и организации, которые занимаются поддержкой экспорта, малого и среднего предпринимательства, инноваций.

Банк развития помогает поддерживать те сферы, которые коммерческий сектор как правило не кредитует. В приоритете - достижение национальных целей. Речь идёт о привлечении ресурсов на востребованные проекты, которые улучшают качество жизни россиян. Так, благодаря поручительствам "ВЭБ.РФ" в период пандемии и острой фазы санкционного давления были успешно реализованы решения по помощи отдельным отраслям экономики.

"Теперь нужно сосредоточиться на долгосрочных экономических изменениях. Вместе с бизнесом, используя средства господдержки и механизмы государственно-частного партнёрства, реализовать масштабные инвестиционные проекты. Конечно, прежде всего, в высокотехнологичной промышленности, инфраструктуре, социальной сфере", - отметил Мишустин.