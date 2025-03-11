Песков: Путин в курсе всех деталей операции по прорыву в Курской области

Владимир Путин ознакомлен со всеми деталями операции по прорыву в тыл украинской армии в Судже. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент общается с бойцами на СВО фактически ежедневно.

"Разумеется, ему докладывали и докладывали еще до начала этой операции", — сообщил Песков в беседе с "Известиями".

Более 800 российских военных 9 марта смогли прорваться в город Суджа Курской области, используя для этого пустую трубу газопровода. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 11 марта описал детали операции. По его словам, российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.