Кремль пока не получил информацию по итогам переговоров США и Украины, с которой можно было бы работать. Встречу представителей США и Украины прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что пока нет данных, с которыми можно было бы работать в контексте возможного мирного плана урегулирования украинского конфликта. Переговоры представителей США и Украины проходят 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии.

Песков также оценил визит в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Пресс-секретарь президента признался, что не ожидает какой-либо реакции этой организации на атаку украинских беспилотников на российскую столицу. Представители ОБСЕ, казалось бы, пытаются держать баланс в своих словах, но на самом деле занимают позицию, которая не соответствует интересам России, приводят слова Пескова "Известия".