Дочь после скандалов Волочковой съехала от жениха и живет с мачехой

Анастасия Волочкова развела шумиху вокруг свадьбы своей единственной наследницы. Балерина рассказывает, что ее дочь попросила организовать королевский банкет в одном из исторических особняков Санкт-Петербурга.

Но во время подготовки свадьбы артистка умудрилась разругаться с мачехой Ариадны Еленой Николаевой. Балерина сообщила, что не желает видеть Елену Николаеву на празднике. Но вскоре после этого идти на банкет отказался отец Ариадны Игорь Вдовин и родители жениха.

Когда журналисты спросили у Николаевой, почему родители не поддерживают молодоженов, она объяснила ситуацию. Оказывается, из-за намечающегося в Петербурге события дочь Волочковой даже съехала от жениха и сейчас живет в доме отца.

По словам мачехи, торжественная церемония в загсе и свадебный банкет состоятся в Москве, на этих мероприятиях будут все близкие молодоженов. А в Санкт-Петербурге пройдет венчание, и там уже круг приглашенных совсем узкий.

"Ариадна живет со своим женихом совсем недолго — четыре-пять месяцев. Сейчас снова живет с нами. Потому что подготовка к венчанию требует соблюдения неких правил и расстояния между готовящимися к этому событию людьми", — рассказала Елена изданию kp.ru.