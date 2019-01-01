Вскрылась серьезная помеха на переговорах США и Украины

Встреча США и Украины в Саудовской Аравии может быть сорвана из-за присутствия за столом переговоров руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Аналитики опасаются, что это еще больше обострит напряженность в решающий момент и даже грозит перечеркнуть шансы Киева заключить выгодное мирное соглашение, пишет издание Daily Mail.

По мнению авторов материала, риски для украинской стороны связаны с возможной неприязнью президента США Дональда Трампа как к самому главе киевского режима, так и к его помощнику после попытки импичмента американского лидера.

Демократы, контролировавшие нижнюю палату конгресса в сентябре 2019 года, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Скандал разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на украинского лидера Владимира Зеленского. Якобы, Трамп пытался склонить Киев к началу расследования в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена - в обмен на финансовую и военную помощь.