Вашингтон и Киев готовят совместное заявление по итогам переговоров в Джидде

Итоги дня обсуждений в Джидде США и Украина подведут в совместном заявлении. В документе представят результаты обсуждения предложений Киева о частичном прекращении огня, а также о гарантиях безопасности для страны, пишет The Financial Times.

Также будет упомянуто обсуждение сделки по использованию полезных ископаемых на территории Украины. По данным издания, продолжения переговоров 12 марта не запланировано.

О запланированном пересказе происходившем на переговорах в Саудовской Аравии ранее предупреждала официальный представитель государственного департамента США. Тэмми Брюс анонсировала "фантастические новости" по итогам встречи в Джидде.