В России хотят запретить астрологию и эзотерику

Гадалки и астрологи скоро могут исчезнуть с телеканалов и из соцсетей. Соответствующий законопроект вносят в Госдуму.

Как рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем Telegram-канале, в документе предусмотрен запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировка ресурсов, распространяющих такие предложения.

По словам депутата, эзотерические практики, астрология, таро не имеют под собой научного обоснования, и очень часто вводят людей в заблуждение, а также используются в мошеннических схемах.

Цель законопроекта — защитить россиян, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового ущерба. "Более 100 миллиардов рублей из карманов домохозяйств и семей эти мошенники увели только за 2024 год", — отметила Останина.