Обстрелы российских населенных пунктов, безжалостные убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме неонацистского режима Зеленского. Все причастные к массированной атаке беспилотников ВСУ на российские территории понесут наказание, говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

В сообщении подчеркивается, что неотвратимое наказание понесут все причастные и ответственные как за эту, так и за другие террористические атаки на российской земле. В МИД назвали виновных в атаке украинских дронов: во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответственность за нее лежит на странах, поставляющих оружие Киеву.

ВСУ в ночь на 11 марта выпустили по России более 340 дронов. Сообщения об атаках поступили из 15 городов Подмосковья. В Домодедове после падения беспилотника погибли трое. Всего в Подмосковье пострадали 18 человек, трое из которых - дети.