Предсказание, которое Жириновский сделал перед смертью, начало сбываться

Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года. Ему было 76 лет. После смерти политика многие стали анализировать его слова и находить в них настоящие пророчества. При чем часть из них сбылась.

Близкие к лидеру ЛДПР люди считают, что дело в том, что Владимир Вольфович имел энциклопедические знания, а его предсказания — это просто тщательный анализ происходящих в мире событий и прогнозирование их развития.

В студии программы "Пусть говорят" один из знакомых Жириновского рассказал, что сейчас идет расшифровка дневников политика. Среди записей были найдены удивительные моменты, там буквально говорится, что нас ожидает в ближайшее время — переговоры США и России, проблемы Европы, природные катаклизмы.

А незадолго до смерти Владимир Вольфович сделал предсказание, которое сбывается на наших глазах. "В 2026-м НАТО развалится, а отношения США и Европы ухудшатся, Америка вернется на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой", — заявил он.

И действительно сейчас значительно ухудшились отношения США и Европы, а Дональд Трамп всячески намекает, что Канада должна стать 51-м штатом Америки.