Смена актеров, смена декораций. В большом политическом театре - новый сезон, новый репертуар. Публика замерла, наблюдая за смелыми идеями главного режиссера, силясь понять - трагедия это или фарс? Артисты прошлых сезонов побледнели, некоторые ушли на выход, публика аплодирует.

В Канаде только и обсуждают, что уход Джастина Трюдо с поста премьера: он зачем из Палаты общин канадского парламента стул с собой прихватил? Что за цирк? В этом цирке будет еще много интересного. И главный режиссер повыкидывает на свалку всех, кто не усвоил сюжет.

Страшное слово "мир", прозвучавшее из уст Дональда Трампа, переполошило весь западный клуб. А когда Зеленского отвозили грязной тряпкой по лицу в Белом доме, разыгрывать пьесу "Еще люблю, еще надеюсь", стало бессмысленно.

Сергей Лавров напомнил европейцам об ужасах колонизации, кровавых крестовых походах, Наполеоне, Первой мировой, Адольфе Гитлере. Все это - Европа. Которая сегодня поддерживает нацистский режим на Украине, пугая обывателей российской агрессией. Но главный режиссер уже поменял репертуар. (

"У нас был очень хороший разговор с президентом Путиным. Люди могут не знать, что думает президент Путин, но я могу сказать с уверенностью, что он тоже хочет, чтобы все это закончилось", - сказал Трамп.

Просто никто не верил в то, что он выйдет на бис и заставит всех играть в совершенно новой пьесе.

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