Киев готов принять предложение США по немедленному прекращению огня

Киевские власти сообщили о готовности принять предложение Вашингтона о немедленном прекращении огня на 30 дней. Об этом стало известно по итогам переговоров в Джидде, которые вели представители США и Украины.

"Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до ведома России, что взаимность со стороны России будет ключом к достижению мира", - говорится в тексте заявления, который цитирует ТАСС.

Также стало известно, что Вашингтон снял паузу в передаче помощи Киеву. Как заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, Украина продемонстрировала готовность к миру.

Ранее во вторник в Кремле сообщили, что на текущий момент нет данных, с которыми можно было бы работать в контексте возможного мирного плана урегулирования украинского конфликта.