США возобновляют военную и разведывательную помощь Украине

США возобновляют военную помощь Украине. Также снята пауза в обмене разведданными. Об этом сообщил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

По его словам, на переговорах в Саудовской Аравии Киев продемонстрировал готовность к миру. Украина принимает предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня.

Ранее говорилось, что Вашингтон приостанавливает всю военную помощь Киеву, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. После переговоров в Саудовской Аравии Уолтц заявил, что делегация Украины представила "конкретные шаги и предложения" по завершению конфликта, пишет РИА Новости.