Рубио выразил надежду на принятие Россией предложения по прекращению огня

Марко Рубио надеется, что Москва примет предложение о прекращении огня на Украине. С таким заявлением выступил госсекретарь США по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Трансляцию выступления вел телеканал C-Span.

Как сообщалось ранее, Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Если Россия примет и будет выполнять эти условия, режим может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Идет ли речь о прекращении огня на море и в воздухе, о котором ранее говорила украинская сторона, или о полном прекращении огня по линии фронта, не уточняется. Как сказано в публикации по итогам переговоров в Саудовской Аравии, "взаимность со стороны России является ключом к достижению мира".