Уолтц: Украина разделяет видение Трампа в вопросе мира

Делегация Украины на встрече в Саудовской Аравии "очень четко дала понять", что в вопросе мира придерживается видения американского лидера Дональда Трампа. Об этом объявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Они разделяют его решимость прекратить боевые действия, прекратить убийства", — отметил Уолтц в беседе с журналистами по итогам встречи.

В совместном заявлении сторон говорится, что Киев согласился на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. Перемирие может быть продлено по взаимному согласию, при условии принятия этих договоренностей Россией.

Напомним, что Владимир Путин еще в январе заявлял, что Москва не согласится на краткосрочное перемирие, которое станет для Киева передышкой для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта. По словам президента России, итогом урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир. Путин отмечал, что Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации, пишет РИА Новости.