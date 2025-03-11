Трамп озвучил сроки переговоров США и России по Украине

Делегации Москвы и Вашингтона проведут переговоры по украинскому конфликту "сегодня или завтра" (11 или 12 марта). Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, он надеется на согласие Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Глава Белого дома отметил, что если Москву не удастся убедить, конфликт будет продолжаться, передает РИА Новости.

Ранее во вторник по итогам переговоров в Джидде представители Киева сообщили о готовности принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней. При этом Вашингтон снял паузу в передаче помощи Киеву.