Трамп заявил о планах поговорить с Путиным на этой неделе

Президент США Дональд Трамп рассказал, что намерен переговорить с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом во вторник сообщают РИА Новости.

Ранее глава Белого дома озвучил сроки переговоров делегаций США и России по Украине. По словам Трампа, это может произойти "сегодня или завтра" (11 или 12 марта). Президент США выразил надежду на согласие Путина на прекращение огня на Украине.

11 марта в Джидде состоялись переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи представители Киева заявили о готовности принять предложение Вашингтона о немедленном прекращении огня на 30 дней.

Напомним, 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.