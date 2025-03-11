Трамп: Зеленского снова ждут в Белом доме

Президента Украины Владимира Зеленского снова ожидают в Белом доме. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Зеленский послал Трампу письмо с извинениями после их стычки в Белом доме. Американский лидер тогда был настолько оскорблен поведением Зеленского во время переговоров, что попросил его немедленно удалиться.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник заявил, что Украина разделяет видение Трампа в вопросе мира. В совместном заявлении сторон говорится, что Киев согласился на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней.