Левитт: Трамп поставил Зеленского на место

Трамп поставил Зеленского на место, Вашингтон доволен переговорами с Украиной. Об этом в среду, 12 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Трамп — главный переговорщик, и он сказал ему (Зеленскому), что американцы серьёзно настроены на долгосрочное мирное соглашение. И мы очень, очень довольны тем, как сложилась сегодняшняя сделка с украинцами", — сказала Ливитт в интервью Fox News.

При этом пресс-секретарь Белого дома отметила, что не получала информации о реакции России по тем договорённостям, которые обсуждались в Джидде между США и Украиной.