Амурский тигр вновь убил человека в Приморье

В Приморье - вторая с начала года жертва амурского тигра. В Красноармейском районе зверь напал на лесничего, когда тот вместе с помощником обследовали территорию.

Мужчины находились в районе Пихтового лесничества в нескольких десятках километров от села Глубинное. Причины нападения сейчас выясняют, поиск хищника идет с применением специальных средств. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и Минлесхоза.

Предыдущий подобный случай произошел в середине января, тогда в Дальнореченском районе погиб рыбак. Зверя выследили и отстрелили. Выяснилось - до инцидента тигр был ранен человеком, что, возможно, и стало причиной агрессии.

Сейчас на территории нашей страны обитает около 750 занесенных в Красную книгу особей.