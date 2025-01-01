Международные учения "Морской пояс безопасности -2025" вышли на финишную прямую.

В Оманском заливе боевые корабли России, Ирана и Китая отработали поиск и освобождение захваченного террористами судна. Кроме того, моряки разных стран в течение двух суток провели дневные и ночные стрельбы по целям, имитирующим безэкипажные катера и дроны условного противника. На различных этапах задействовали палубные вертолеты, в том числе российский Ка-27М.

Нашу сторону на учениях представляли корветы "Резкий" и "Герой России Алдар Цыденжапов", а также танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. После успешного выполнения всех задач корабли вернулись в порт Ирана, где пройдет подведение итогов и церемония закрытия.