Парламентские выборы в Гренландии назвали историческими

В Гренландии завершается подсчёт голосов на парламентских выборах, которые уже назвали историческими. Официальные результаты объявят через несколько часов. Но даже предварительные итоги говорят о победе оппозиционной партии, которая выступает за независимость от Дании. Она набирает более сорока процентов голосов.

Если партия сохранит свое лидерство, в стране может пройти референдум по выходу из состава королевства.

В нынешней в гонке участвуют восемь политических движений. И ни одно из них не выразило согласия с предложением Дональда Трампа войти в состав США.

Явка превысила 64 процента. На единственном избирательном участке в столице Гренландии - городе Нууке - голосующим бесплатно раздавали кофе и пирожные.