В столице Румынии не утихают массовые протесты. Они возобновились после того, как Конституционный суд оставил в силе отказ в регистрации на президентских выборах Кэлина Джорджеску.

У здания суда с вечера продолжается стихийный митинг. Парадокс в том, что ранее эта верховная инстанция страны признала законным возможность выдвижения Джорджеску. Но избирательное бюро все равно не стало его регистрировать.

После неудачи с апелляцией кандидат пообещал продолжить борьбу законными средствами и заявил о конце демократии и свободы в Румынии.

Самовыдвиженец Джорджеску победил в ноябре в первом туре, однако под давлением Брюсселя выборы были признаны недействительными. Проведение повторных назначено на 4 мая.