На базе ДОСААФ в Крыму проходят подготовку будущие защитники Родины

Тактическая подготовка. Штурмовые действия в составе малых групп. Работа парами и четверками. Задача - зачистить опорный пункт и занять оборону. Условия близкие к боевым. Такие же окопы и опасности. Например - малозаметные растяжки.

Бывшие военные, гражданские разных специальностей, выпускники школ – здесь все добровольцы. Вот уже три года на базе ДОСААФ желающие могут заранее пройти курс молодого бойца перед подписанием контракта с Министерством обороны.

"На нашей базе по всему Крыму может готовиться любое население, любые добровольческие наши батальоны, которые могут быть подготовлены нашими инструкторами. Неважно, ДОСААФ или нет, мы открываем двери для всех", - говорит Андрей Попов, руководитель регионального отделения ДОСААФ по Республике Крым, подполковник запаса.

Инструкторы – ветераны боевых действий. Многие прошли СВО. Теперь они передают свой опыт новобранцам, в том числе и местному ополчению – добровольцам "Барс-Крым".

Особое внимание уделяется подготовке операторов дронов. Профессия востребована не только на передовой, но и в ближнем тылу.

Еще одну профессию осваивают призывники. Получают права на управление грузовым транспортом. Многие после срочной службы хотели бы подписать контракт.

Срочная служба, ополчение, отправка в зону СВО – какой бы выбор ни сделал новобранец, после таких курсов он будет максимально готов к защите Родины.