Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Овны

День обещает быть насыщенным, особенно если у вас запланированы переговоры или собеседование. Готовьтесь хорошенько, вникайте в детали.

Тельцы

Финансовая ситуация может потребовать пересмотра. Не принимайте резких решений, особенно если вас подталкивают к новым, непривычным тратам.

Близнецы

Внутреннее состояние будет переменчивым – от уверенности до сомнений. Оставьте это при себе, не спешите делиться переживаниями со всеми подряд.

Раки

Вам захочется копнуть глубоко, проанализировать свои прошлые ошибки. День подходит для вдумчивой работы с психологом или другим специалистом.

Львы

У вас может появиться раздражение на друзей или усталость от соцсетей. Попробуйте отдохнуть от этого, побыть наедине с со своими мыслями.

Девы

Рабочие дела рискуют пойти не по плану, но это не повод для самокритики. Проявите гибкость и не требуйте от себя исполнения всех задач на пятерку.

Весы

Учеба может показаться вам скучной, но звезды советуют не бросать начатое. Придет время, и вы скажете себе спасибо за то, что проявили волю и характер.

Скорпионы

Разговоры сегодня лучше вести спокойно и без давления. Если что-то беспокоит, лучше сразу обозначить границы и не брать на себя чужую ответственность.

Стрельцы

Будьте готовы к общению на совершенно неожиданные темы. Кто-то может поставить вопрос ребром, требуя от вас решения или более четкой позиции.

Козероги

Перегружать себя работой – не лучшая идея для работоголиков, коими являются представители этого знака. Правильное питание и отдых куда важнее, чем список выполненных задач.

Водолеи

В творческих делах могут возникнуть трудности, но это временно. Переключитесь на другие занятия или спорт – для вас очень важно чередовать нагрузку.

Рыбы

Вам сегодня захочется что-то изменить в своем доме. Наведите порядок, переставьте вещи, зажгите свечи - маленькие детали помогут создать уют.