Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Димы Филиппова

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение двухлетнего Димы Филиппова. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Из-за высокодозной химиотерапии у ребенка отказали ноги, поэтому курс пришлось прервать. Врачам удалось стабилизировать состояние, сейчас Дима в ремиссии. Но необходимо продолжать лечение, иначе болезнь вернется. И сможет ли ребенок пережить рецидив, неизвестно. Поэтому срочно требуется специальный препарат. Его стоимость - больше миллиона рублей. Благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги, вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!