Агата Муцениеце рассказала о свадьбе и ребенке

1 марта Агата Муцениеце отметила день рождения. Ей исполнилось 36 лет. Однако она предпочла не устраивать по этому поводу никаких грандиозных торжеств. А вот день рождения дочери Мии, у которой праздник 3 марта, актриса справила большой шумной пижамной вечеринкой с аниматорами и бумажной дискотекой. Интересно, что на мероприятии был и нынешний возлюбленный Агаты, музыкант Петр Дранга.

В новом интервью актриса призналась, что с возрастом у нее все меньше желания устраивать большие праздники в честь дня рождения и больше хочется личного пространства дома, без лишних гостей. С возрастом, отметила Агата, она стала лучше принимать себя. Ей даже не требуется помощь психолога, что так модно среди знаменитостей. Муцениеце старается не следовать правилам и открыта для всего. Она рассказала о свадьбе и рождении ребенка:

"Я стараюсь жить в комфорте и гармонии с собой, не поддаваться установкам окружающих. Вот не захочу больше сниматься — не буду, стану сценаристом. Захочу еще детей — рожу. Считаю, что изменить все в своей жизни можно в любом возрасте: поменять профессию в 36, выйти замуж — хоть в 50".

Впрочем, не скрывает Муцениеце, с возрастом влюбиться становится все сложнее, влияют и возраст и социальное положение. К тому же у актрисы весьма высокие требования к потенциальному партнеру, передает Hello!

"Во-первых, честность. Не переношу лжи. Во-вторых… Вот можно ведь сотню качеств озвучить, а в жизни все равно все непредсказуемо складывается. Любовь не зависит от наших планов. Это, как мне кажется, дар свыше — просто сваливается пыльным мешком по голове", - заключила актриса.